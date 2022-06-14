Moskova: Putin-Zelenskiy görüşmesi için belli başlı koşullar gerekiyor

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi için titiz bir hazırlık çalışması ve belirli koşulların olması gerektiğini söyledi.

Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklama yapan Uşakov, “Böyle bir olasılığı hiç kimse reddetmiyor, ancak görüşme için uygun koşullar ve en önemlisi çok, çok, çok titiz bir hazırlık gerekiyor. Bu olmadan hiç kimse boşuna Zelenskiy ile görüşmez” diye konuştu.

Moskova’nın anlaşma taslağını iletmesi sonrasında Rusya-Ukrayna müzakerelerinde herhangi bir ilerlemenin olmadığına dikkat çeken Uşakov, “15 Nisan'da, herhangi bir geri dönüş olmadığı için şu anda son belge olan bu peşin projemiz teslim edildi. Sonrasında belki de delegasyonlar düzeyinde değil de bireysel temsilciler düzeyinde telefonla bazı gayri resmi temaslar oldu, sonra da her şey tamamen durdu” vurgusunu yaptı.

Putin’in yardımcısı ayrıca uluslararası durum göz önüne alındığında telefonda iletişim formatının daha fazla talep gördüğüne dikkat çekerek, Rusya Devlet Başkanı’nın şimdiye kadar 50’ya yakın liderle 140 görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.