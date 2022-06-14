Başbakan: Teknoloji ve iletişim araçlarının kötü kullanılmasının önüne geçilmeli

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, bakanlıklara ziyaret programı çerçevesinde Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı’nı ziyaret etti.

Ulaştırma ve İletişim Bakanı Ano Cewher tarafından karşılanan Başbakan Mesrur Barzani, bakanlık yetkilileriyle toplantı düzenledi.

Toplantıda, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Ano Cewher tarafından bakanlığın çalışmaları ve planlarına ilişkin rapor sunulurken, Başbakan Mesrur Barzani, söz konusu bakanlığın halka hizmet noktasında en önemli bakanlıklardan biri olduğunu söyledi.

Kürdistan’ın teknolojinin ilerlemesinden yararlanması gerektiğini kaydeden Başbakan, resmi hizmetlerin elektronik hale getirilmesi, rutin ve bürokrasinin kaldırılması ve halka resmi hizmetlerin daha iyi ve hızlı ulaştırılması hususunda teknolojiden yararlanılması gerektiğini belirtti.

İletişim alanındaki gelişimin önemine ve bu alanda iş yapan şirketlere vurgu yapan Başbakan, teknoloji alanındaki küçük projelerin desteklenmesi gerektiğini ve iş alanında daha çok Kürdistan Bölgesi halkına imkan tanınması gerektiğini bildirdi.

Başbakan, şirketlerde çalışan Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının oranının yüzde 70’in altında olmaması gerektiğini dile getirdi.

Teknoloji ve iletişim araçlarının olumlu bir şekilde kullanılmasının önemini vurgulayan Başbakan, sosyal iletişim araçlarının bir çok defa kötü kullanıldığını ve bunun topluma büyük zararlar verdiğini belirtti.

Sosyal medyanın olumsuz şekilde kullanılmasının bir çok defa terör düşüncelerinin yayılmasını da beraberinde getirdiğini söyleyen Başbakan, bunun önlenmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda, Kürdistan Bölgesi’ni Irak ve komşu ülkelere bağlayacak demir yolu projesi de konuşuldu.