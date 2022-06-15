Ekonomi

Rusya Avrupa'ya doğalgaz akışını yüzde 40 kesti

Rus devlet gaz ihracatçısı Gazprom, Alman şirketi Siemens'in gaz pompalama ünitelerini kompresör istasyonuna zamanında iade etmemesi üzerine Nord Stream boru hattı üzerinden gaz dağıtımını azalttığını duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Rusya Avrupa dpoğalgaz

HABER MERKEZİ

Gazprom tarafından yapılan açıklamada, “ Kuzey Akım gaz boru hattına şu anda günde 100 milyon metreküpe kadar gaz tedariki sağlanabiliyor” denildi.

Gazprom'un 167 milyon metreküplük planlanan günlük teslimat hacmi göz önüne alındığında, akış yüzde 40 oranında kesildi.

Gazprom'a göre, Siemens tarafından Gazprom'un St. Petersburg yakınlarındaki Vyborg'daki Portovaya kompresör istasyonundan onarım için alınan sekiz gaz pompalama ünitesinden beşi zamanında iade edilmedi.

Ayrıca, pompalama üniteleri boru hattına bağlandığında, motorları arızalı olduğu için sorunlar ortaya çıktı ve bu da endüstri düzenleyicisi Rostekhnadzor'un kullanımlarına geçici bir yasak getirmesine neden oldu.

Açıklamada, “Şu anda Portovaya CS'de sadece üç gaz kompresör ünitesi kullanılabilir” ifadelerine yer verildi.

Baltık Denizi'nin altından geçen ve Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akımı boru hattı, Rusya'daki Portovaya kompresör istasyonunu kuzeydoğu Almanya'daki Greifswald'daki eşdeğerine bağlıyor.

Avrupa Birliği (AB) pazarına yılda yaklaşık 55 milyar metreküp gaz sağlıyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv