Ekonomi

Pakistan’da halka ‘Az çay için’ çağrısı

Pakistan'da yüksek ithalat faturalarını düşürmek için halka çay tüketimini azaltmaları çağrısında bulunuldu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Pakistan çay

HABER MERKEZİ

Federal Planlama ve Kalkınma Bakanı ve eski İçişleri Bakanı Ahsan İkbal, "Halkımıza günlük çay tüketimini bir, iki bardağa düşürmeleri çağrısı yapıyorum çünkü çayı borçla alıyoruz" dedi.

Pakistan dünyanın en büyük çay müşterisi. Geçen yılki çay ithalatının faturası 600 milyon dolardan fazla.

İkbal ayrıca elektrik tasarrufu için dükkanların akşam 20.30'da kapanabileceği önerisinde de bulundu.

"KASADA 2 AYLIK DÖVİZ KALDI"

Pakistan'ın döviz rezervi hızla azalıyor. Ülkenin Şubat ayında yaklaşık 16 milyar dolar olan döviz rezervinin Haziran'da 10 milyar doların altına düştüğü tahmin ediliyor. Bunun da Pakistan'ın en fazla iki aylık ithalatını karşılamaya yeteceği belirtiliyor.

Ancak bakanın sosyal medyada viral olan bu çağrısına şüpheyle yaklaşanların ve ülkenin ciddi finansal sorunlarının "çaydan keserek" çözülemeyeceğini düşünenlerin sayısı çok.

Geçen aylarda da ülkenin en büyük şehri olan Karaçi'de yetkililer ihtiyaç olmayan bir dizi lüks tüketim malzemesinin ithalatını kısıtlamıştı.

Pakistan'da Nisan ayında yapılan seçimlerde İmran Khan'ı yenerek başbakan seçilen Şahbaz Şerif'in karşısındaki en büyük sorun ekonomik kriz. Şerif seçilir seçilmez yaptığı konuşmada krizden İmran Khan hükümetini sorumlu tutmuş ve ekonomiyi rayına oturtmanın çok büyük bir mücadele gerektirdiğini söylemişti.

Geçen hafta Pakistan kabinesi, Uluslararası Para Fonu'nu, dondurduğu 6 milyar dolarlık kurtarma paketini yeniden hayata geçirmeye ikna edebilmek amacıyla, 47 milyar dolarlık bir bütçe açıklamıştı.

IMF ile kurtarma paketi üzerine 2019'da anlaşılmış ancak daha sonra Pakistan'ın finansal durumu nedeniyle paket askıya alınmıştı. (Kaynak: BBC)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv