İsrail: İran’a karşı ‘bölgesel güç’ kurulmalı

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İsrail Savunma Bakanı Beny Gantz, İran'a karşı ABD önderliğinde müttefik Arap ülkelerini de içeren "bölgesel güç" oluşturulması çağrısında bulundu.

Beny Gantz’ın ofisi tarafından yayınlanan mektupta, İsrailli bakanın böyle bir işbirliği için 2020 ABD destekli diplomatik kampanyanın bir parçası olarak İsrail’le ilişkileri normalleşen Körfez devletlerinin yanı sıra Mısır ve Ürdün’e atıfta bulunarak “ilgili tüm tarafların gücünü geliştireceğini” belirttiği bildirildi.

İsrail, ABD'nin 2018'de çekildiği 2015 nükleer anlaşmasına şiddetle karşı çıkarken, Tahran'ın nükleer bomba geliştirmesini önlemek için ne gerekiyorsa yapma sözü verdi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett geçtiğimiz Pazar günü, Batı baskısı olmadığı takdirde İran’ın yakında nükleer bir silaha sahip olabileceğini söyledi.

Bennett, The Telegraph gazetesine verdiği röportajda, “İran eşi görülmemiş oranda uranyumu zenginleştiriyor ve nükleer silahlara tehlikeli bir şekilde yaklaşıyor” dedi.

Bennett, İngiltere'yi Tahran rejimi üzerindeki baskıyı sürdürmeye çağırdı.