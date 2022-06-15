Rusya’nın Suriye Büyükelçisi: Türkiye’nin operasyonu akıllıca olmaz

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Son haftalarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın Rojava’ya askeri bir operasyon düzenlenebileceğinin sinyalini vermesi sonrasında Rusya’dan bir son dakika açıklaması geldi.

Rus haber ajansı RIA, Rusya’nın Suriye Büyükelçisi Alexander Lavrentyev’in sözlerini kamuoyu ile paylaştı.

Alexander Lavrentyev, Türkiye’nin Rojava’ya olası bir askeri operasyon düzenlemesinin “akıllıca olmayacağını” söyledi.

Rus diplomat, “Böyle bir askeri operasyon gerilimi artırarak durumu istikrarsızlaştırabilir” dedi.

Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da Türkiye, İran, Suriye hükümetlerinden temsilcilerle ve Suriyeli muhaliflerle bir araya gelen Lavrentyev, Cenevre’nin Suriye’deki çözüm için uygun olmadığını dile getirdi.

Son olarak AK Parti’nin Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilen 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda Rojava’ya yönelik olası askeri operasyon hakkında da konuşan Erdoğan, “Güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksikliklerini yeni harekatlarla tamamlayacağız. Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Ankara’nın operasyon sinyallerine Moskova ve Washington tepki göstermişti. Her iki ülke de böyle bir operasyondan endişe ettiklerini duyurmuştu.