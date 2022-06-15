Zelenskiy: 2 kentte ağır kayıplar veriyoruz

HABER MERKEZİ

Reuters’ın haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, güçlerinin Severodonetsk ve Kharkiv’da Rus güçlerine karşı ağır kayıplar verdiğini belirtti.

Ukrayna’nın modern füzesavarlara ihtiyacı olduğunu yineleyen Zelenskiy, müttefik ülkelerin silahları teslim etme sürecini geciktirmesinin hiçbir nedeni olmadığını vurguladı.

Yapılan açıklamada savaşın gidişatının belirlenmesi için Ukrayna’nın Donbas’ı savunmasının Kiev için zorunlu olduğu kaydedildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus güçlerinin Ukrayna’nın doğusundaki çeşitli bölgelere taarruz düzenlediğini, stratejik açıdan öneme sahip Severodonetsk şehri için sokak çatışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, hazırladığı raporda Rus ordusunun yeniden seferberlik ilan ettiğini ve bölgeye takviye asker getirmeye çalıştığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı, Kharkiv’in Rubigna bölgesinde ve Luhanks bölgesindeki Zolote’de Rus saldırılarının devam ettiğini belirtti. Yapılan açıklamada Rusya’nın Donetsk’teki Berestove bölgesine başlattığı bazı saldırıların engellendiği kaydedildi.

Basında çıkan haberlerde Rus ordusunun Ukrayna’nın doğusunda ve güneyinde top mermisi kullandığı ifade edildi.