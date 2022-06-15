TSK’dan Şengal’de YBŞ karargahına bombardıman

ŞENGAL (K24)

K24 muhabirinin aktardığı bilgiye göre Türkiye’ye ait silahlı insansız hava aracı (SİHA), Şengal’in Sinune nahiyesinde Şengal Direniş Birlikleri’ne (YBŞ) ait karargahı bombaladı.

Bombardımanda 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

PKK’ye bağlı YBŞ güçlerinin Şengal ve çevresinde çok sayıda karargahı bulunuyor.

Geçtiğimiz dönemde Irak ordusuyla YBŞ arasında gerginlik yaşanmış ve çok sayıda sivil evlerini terk ederek Duhok vilayetine göç etmişti.