Soylu: Murat Karayılan’ın Pervin Buldan’a gönderdiği bir kaset var

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Türkiye İçişleri Bakanı Soylu, "Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar terör örgütünün esiri" iddiasında bulundu.

Kanal D'deki programda konuşan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’li Murat Karayılan’ın HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a gönderdiği bir kaset olduğunu söyledi.

Süleyman Soylu, HDP ve DBP'nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan görüş yasağını protesto etmek için düzenlediği Gemlik Yürüyüşü için Duran Kalkan'ın talimat verdiğini öne sürdü.

Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Bundan 1 ay önce Duran Kalkan bir talimat veriyor. Diyor ki Türkiye'nin her yerinden Apo'nun tecrit edildiğini, protesto edebilmek için... Bir teröristin ne yapılması lazım? Bunun için 81 ilden Bursa Gemlik'e gideceksiniz ve burada bunu protesto edeceksiniz. Peki biz ne yaptık bu talimatı izledik. Tekirdağ merkezli bir operasyon yaptık. İstihbaratımız, terör birimlerimiz KCK tipi bir yapılanmayı tespit ettiler ve ciddi bir operasyon yaptılar. Bu operasyonda Gemlik yürüyüşündeki tüm kodları biz aldık. Türkiye'nin hiçbir yerinde adım attırılmadı. İstanbul Kadıköy'de milletvekilleri de Gemlik'e gitmek istiyordu. 6 aylık İçişleri Bakanlığı yapan, her şeyi çok bilen Meral Akşener öyle söylediler... Biz bir terör yürüyüşüne müsaade edemeyiz. Polis hemen engelliyor, diğerleri de polisi zorlamaya çalışıyor, polis orada duruyor. Birincisi normal kendileri dururlar, ikincisi kalkanla dururlar, üçüncüsü gaz sıkarlar ve dördüncüsü su sıkarlar. Ama siz polise hakaret ediyorsunuz.”