Kerkük’te kolera vakası tespit edildi

KERKÜK (K24)

K24’e konuşan Kerkük Sağlık Müdürü, kentte bir kolera vakasının tespit edildiğini söyledi.

Tedavi altına alınan hastanın durumunun stabil olduğu ifade edildi.

SÜLEYMANİYE’DE DE KOLERA ŞÜPHESİ

Bugün basın toplantısı düzenleyen Süleymaniye Sağlık Müdürü Sebah Hewrami de kentte ishal vakalarında ciddi artış yaşandığını, dün itibariyle Şar Hastanesi’nde yer kalmadığı için hastaları diğer hastanelere nakletmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Hastaların tahlil sonuçlarının henüz çıkmadığını söyleyen Hewrami, belirtilerin koleraya işaret ettiğini kaydetti.

Kolera salgınının yayılmasına karşı hazırlık yaptıklarını ve vatandaşlardan tedbirlere uymalarını isteyen Hewrami, aksi halde ishalin bile ölümcül olabileceği uyarısında bulundu.