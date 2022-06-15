Yunanistan Başbakanı’ndan Türkiye’ye mesaj: Avrupa'nın işgale verdiği tepki ortada

HABER MERKEZİ

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis devlet televizyonu ERT1'de yaptığı konuşmada, ülkenin güçlü bir caydırıcı gücü ve birçok müttefiki olduğu için Yunanlıların kendilerini kesinlikle güvende hissetmeleri gerektiğini söyledi.

Miçotakis, “Ne gerekiyorsa yapacağız ve halkımız, ülkenin sadece güçlü bir caydırıcı güce sahip olmadığı, aynı zamanda çok güçlü müttefikleri olduğu konusunda kesinlikle güvende hissetmeli. Sınırların zorla ihlal edilemeyeceğini ve devletler arasındaki farklılıkların ancak uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiğini anlayan ülkeler grubunun parçasıyız” dedi.

Miçotakis'e "Her şeye hazırız" ifadesinin ne anlama geldiği sorulduğunda şöyle konuştu:

"Öncelikle Türkiye'nin bundan sonraki hamlesi ne olur diye bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Ancak bu tartışmaya şunu dahil etmek istiyorum: Zamanımızın genel jeopolitik bağlamında bir savaşla karşı karşıyayız ki bu bizim kuşağımız için eşi görülmemiş bir olay. Aleni bir Rus işgali söz konusu ve Avrupa'dan eşi görülmemiş bir tepki gerçekleşti. Sadece kınamakla kalınmadı. Dikkate değer bir birlik gösterildi ve bu güç Ukrayna'yı desteklemek ve aynı zamanda Rusya'ya çok sert yaptırımlar uygulamak için kullanıldı. Bu nedenle, günümüzdeki soru genellikle başka dönemlerin emperyal fantezilerine göndermeler yapan geniş bir revizyonizme nasıl yanıt verileceğidir."