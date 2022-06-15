Politika

Fransa: DAİŞ’in üst düzey ismini yakaladık

Terör örgütü DAİŞ’in Sahraaltı Afrika'daki üst düzey yöneticilerinden Oumeya Ould Albakaye'nin, Mali'de konuşlu Fransız Barkhane güçlerince yakalandığı açıklandı.
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dünya Fransa DAİŞ operasyon Sahraaltı Afrika

HABER MERKEZİ

Fransa Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, haftalardır süren bir operasyon kapsamında Fransız kuvvetleri 11 Haziran'ı 12 Haziran'a bağlayan gece DAİŞ’in Sahraaltı Afrika'daki üst düzey yöneticilerinden Oumeya Ould Albakaye'yi Mali-Nijer sınırı yakınlarında yakaladı.

Albakaye'nin, Gao'dakiler dahil Mali'deki çeşitli askeri yerleşkelere birçok saldırı düzenleyen ve doğaçlama patlayıcı cihazlar kuran ağları yönettiği bilgisi paylaşıldı.

Mali dışına konuşlandırılmak üzere Barkhane güçlerinin geçtiği yolları hedef aldığı belirtilen Albakaye'nin, Mali ve Burkina Faso halklarına karşı çok sayıda zulüm ve misilleme eylemlerinde bulunduğu bilgisi verildi.

MALİ YETKİLİLERİNE DEVREDİLECEK

Fransız basınında da Albakaye’nin birkaç gün sorgulandıktan sonra Mali yetkililerine devredileceği vurgulandı.

Mali yönetimiyle ilişkilerin bozulması sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 17 Şubat'ta Mali topraklarında Barkhane Operasyonu kapsamında konuşlu askerlerin çekileceğini açıklamıştı.

Paris yönetimi Mali'den çektiği askerlerini bölge ülkelerinden Nijer ve Çad'a kaydırıyor.

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