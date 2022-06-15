Tahir Elçi davası: Ahmet Davutoğlu tanık olarak dinlenecek

DİYARBAKIR (K24)

Öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’yle ilgili davanın 5. duruşması Diyarbakır’da görüldü.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’na (ATK) müzekkere yazılarak olayla ilgili görüntü kayıtları arasındaki kopukluğun nedeninin sorulmasına, ATK ve TÜBİTAK’a gönderilen önceki müzekkere sonuçlarının beklenilmesine, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenilmesine, tanık olarak dinlenilmesi istenilen polislerin dinlenilmeleri taleplerinin reddine, ihbar mektubu gönderen kişilerin dinlenilme taleplerinin reddine, sanıkların SEGBİS ile duruşmalara katılmalarına karar verdi.

Duruşma 23 Kasım’a ertelendi.

TAHİR ELÇİ’NİN ÖLÜMÜ

Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te Sur semtindeki tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada Gazi Caddesi'nde bir çatışma çıkmış, PKK'nin gençlik kolu YDG-H'ye bağlı iki kişi ile polisler arasındaki çatışmada 2 polis yaralanmış, biri daha sonra hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan örgüt mensupları, basın toplantısının yapıldığı Yenikapı Caddesi'ne koşmuş, burada bulunan sivil polislerle karşılıklı ateş açılmıştı. Tahir Elçi, bu sırada vurularak ölmüştü.

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, "Bu olay mutlak surette aydınlatılacak, bizim dönemimizde faili meçhullere izin vermeyiz. Hedef sadece Tahir Elçi değil, Türkiye'dir" demişti.