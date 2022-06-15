NATO Genel Sekreteri, Erdoğan’la görüştü

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu.

İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Erdoğan ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Stoltenberg, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'nin terörle mücadelede meşru güvenlik endişelerinin giderilmesinin ve Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılım sürecinde ilerleme kaydedilmesinin önemini ele aldık."

Erdoğan ise söz konusu görüşmede, “İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik talebi hakkında Türkiye’nin meşru endişelerini giderecek adımların atılması gerektiğini” dile getirdi.

ÇAVUŞOĞLU: İSVEÇ VE FİNLANDİYA'DAN SOMUT CEVAP BEKLİYORUZ

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Grup Toplantısına katıldığı TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurularıyla ilgili konuştu.

Çavuşoğlu, NATO üyeliği başvurusu yapan İsveç'te terör cezalarının artırılmasına ilişkin yasal düzenleme çalışmasıyla ilgili soruya, "Bu yasayla ilgili yasanın içeriğine bakmak lazım. Tabii uygulama da önemli. Biz bu iki ülkeye yazılı bir şekilde beklentilerimizi ve endişelerimizi iletmiştik. Onlardan somut bir şekilde cevap bekliyoruz. Diğer taraftan NATO ile de sürekli görüşmedeyiz. Cumhurbaşkanımız da kendileri ile görüşüyor. Ben de dün genel sekreterle telefonda görüştüm. NATO sekretaryasıyla da temas halindeyiz. Onların da çabaları var. Yani biz sadece bir yasa değil, hangi konularda ne beklediğimizi her iki ülkeye de açıkça, yazılı bir şekilde verdik. Şimdi onlardan terörle ilgili bu adım olur veya başka adım olur yazılı bir şekilde cevaplarını bekliyoruz" şeklinde yanıt verdi.

"STOLTENBERG'İN ÇABALARI TAKDİRE ŞAYAN"

Çavuşoğlu, Stoltenberg'in Türkiye'ye yönelik tavrıyla ilgili soruya da, "Stoltenberg NATO Genel Sekreteri ve dolayısıyla NATO müttefiki olan bir ülkenin, yani Türkiye'nin endişelerini dile getiriyor. Stoltenberg S-400 ve diğer konularda da her zaman samimice düşüncelerini açıklayan, bu İsveç ve Finlandiya ziyaretlerinde de Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi gerektiğini söylüyor ve diğer taraftan çaba da sarf ediyor. Bizimle de onlarla da sürekli temasta. Dolayısıyla Stoltenberg'in bu çabalarını, açıklamalarını biz takdire şayan buluyoruz" dedi.