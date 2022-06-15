Kerkük ve Mahmur’daki operasyonlarda 4 DAİŞ’li öldürüldü
HABER MERKEZİ
Irak Anti Terör kurumu, Kerkük’te gerçekleştirilen operasyonda 3 terör örgütü DAİŞ mensubunun öldürüldüğünü bildirdi.
Anti Terör’den yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin doğrudan talimatıyla terör örgütü DAİŞ’e karşı ülke genelinde yürütülen operasyonlar çerçevesinde 3 DAİŞ’linin öldürüldüğü bildirildi.
Açıklamada, Kerkük’ün Sergeran nahiyesinde düzenlenen roketli saldırıda 3 DAİŞ’linin öldürüldüğü belirtildi.
Mahmur’da düzenlenen operasyonda da 1 DAİŞ’linin öldürüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, Mahmur’daki operasyonda DAİŞ’in silah ve mühimmatlarına el konulduğu bildirildi.