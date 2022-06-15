Politika

Kerkük ve Mahmur’daki operasyonlarda 4 DAİŞ’li öldürüldü

Irak Anti Terör’den yapılan açıklamada, Kerkük ve Mahmur’da DAİŞ’e karşı yürütülen operasyonlarda, 4 DAİŞ’linin öldürüldüğü bildirildi.
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kürdistan DAİŞ Irak Anti Terör Kerkük Mahmur

HABER MERKEZİ

Irak Anti Terör kurumu, Kerkük’te gerçekleştirilen operasyonda 3 terör örgütü DAİŞ mensubunun öldürüldüğünü bildirdi.

Anti Terör’den yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin doğrudan talimatıyla terör örgütü DAİŞ’e karşı ülke genelinde yürütülen operasyonlar çerçevesinde 3 DAİŞ’linin öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Kerkük’ün Sergeran nahiyesinde düzenlenen roketli saldırıda 3 DAİŞ’linin öldürüldüğü belirtildi.

Mahmur’da düzenlenen operasyonda da 1 DAİŞ’linin öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Mahmur’daki operasyonda DAİŞ’in silah ve mühimmatlarına el konulduğu bildirildi.

 

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