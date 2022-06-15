Hollanda Başbakanı: Finlandiya ve İsveç’in NATO üyesi olacağından eminiz

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İspanya'nın başkenti Madrid'de bu ay sonu yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi, Hollanda'nın Lahey kentinde bir "mini zirve" düzenlendi.

Hollanda ve Danimarka'nın çağrısıyla gerçekleşen zirveye, bu iki ülkeyle Belçika, Letonya, Polonya, Portekiz başbakanları ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katıldı.

Mini zirve sonrası yapılan ortak açıklamada, toplantıya katılan liderlerin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini "güçlü bir şekilde desteklediği" belirtildi.

Hollanda Başbakanı Rutte, "Türkiye'nin itirazlarına rağmen, bu iki ülkenin askeri ittifaka katılabileceklerinden emin olduğunu" söyledi.

Rutte, "Türkiye'nin endişelerinden bazıları terörle ilgili. Bunu ciddiye almalıyız" diyerek, NATO Zirvesi öncesi ve sonrasında Ankara’nın endişelerinin giderildiğinden emin olmak için oldukça sıkı çalıştıklarının altını çizdi. (Kaynak: BBC)