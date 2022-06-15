Politika

Biden'dan şirketlere: Benzin üretim ve tedarikini artırın

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede galon başı ortalaması 5 doların üzerine çıkarak rekor kıran benzin fiyatlarına çözüm için petrol şirketlerine bir mektup yazarak, üretimi artırma çağrısında bulundu.
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ABD Joe Biden benzin ExxonMobil Chevron BP Shell

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede galon başı ortalaması 5 doların üzerine çıkarak rekor kıran benzin fiyatlarına çözüm için petrol şirketlerine bir mektup yazarak, üretimi artırma çağrısında bulundu.

Biden, ülkedeki benzin fiyatlarına yönelik, ülkenin en büyük petrol tedarikçilerinden ExxonMobil, Chevron, BP ve Shell'in de aralarında bulunduğu şirketlere bir mektup yazdı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana ülkedeki benzin fiyatlarının galon başına ortalama 1,70 dolar arttığına işaret eden Biden, Amerikan halkının yaşadığı finansal sıkıntıların sorumlusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu kaydetti.

Biden, öte yandan petrol rafinerilerinin kar marjlarının da bu süreçte rekor seviyede artmasının halkın üzerindeki ekonomik baskıyı artırdığını vurgulayarak, "Şirketlerinizin hala petrol, mazot ve diğer rafineri ürünlerinin üretimini ve tedarikini artırmak için acil adım atma şansı var" ifadesini kullandı.

Mektubunda Biden, yakın zamanda rafineri kapasitelerinin artırılması için tüm federal yetkilerini kullanacağını belirtti.

 

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