Başbakan'ın talimatıyla benzin fiyatlarının düşmesi için harekete geçildi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla, benzin fiyatlarının düşmesi gerekli önlemleri almak üzere harekete geçti.

Bakanlar Kurulu toplantısında, yükselen benzin fiyatları başta olmak üzere halkın yaşam şartlarını etkileyen hususlar ele alındı.

Toplantıda, Erbil-Bağdar ilişkileri de masaya yatırıldı.

Benzin fiyatlarının düşmesi için hükümet tarafından daha fazla mali desteğin tahsis edilmesine karar verilen toplantıda, bu şekilde piyasaya daha fazla akaryakıtın girmesi ve kısa bir sürede benzin fiyatlarının düşürülmesi kararlaştırıldı.

Standartlara uygun benzin ithal eden şirketlere kolaylıkların sağlanmasına karar verilen toplantıda, 24 saat içerisinde 3 milyon litre benzinin piyasaya sürüleceği bildirildi.

Bu stratejinin devam edeceği ve benzin fiyatlarının belirli bir seviyede tutulacağı ifade edildi.