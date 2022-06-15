Fed'den 28 yılın en sert faiz artışı

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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 seviyesine çıkardı.

Böylelikle Fed 1994’ten bu yana en sert faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.

Karar metninde Fed, yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönme konusunda güçlü bir taahhüde sahip olduğuna vurgu yaptı.

Karar 10'a karşı 1 oyla alındı. Fed'in şahin isimlerinden biri olan Kansas City Başkanı Esther George 50 baz puanlık faiz artışından yana oy kullandı.

Metinde, toplam ekonomik aktivitenin ilk çeyrekteki daralmanın ardından toparlanmış göründüğüne dikkat çekildi.

Fed ekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini de güncelledi. Buna göre mart ayında yüzde 2,8 olan büyüme beklentisi bu toplantıda yüzde 1,7'ye çekildi. 2023 büyüme beklentisi yüzde 2,2'den yüzde 1,7'ye; 2024 beklentisi ise yüzde 2'den yüzde 1,9'a indirildi.

Fed bu yıl için işsizlik beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye çıkardı. 2023 işsizlik beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 3,9'a yükseltilirken, 2024 beklentisi yarım puanlık artışla yüzde 4,1 olarak kaydedildi.

Fed'in dikkate aldığı enflasyon göstergesi PCE enflasyon verisinde bu yıla ilişkin beklentilerde de yukarı yönlü revize gerçekleşti. İlgili veriye ilişkin beklenti bu yıl için yüzde 4,3'ten yüzde 5,2'ye çıkarıldı. 2023 beklentisi yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya; 2024 beklentisi ise yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e indirildi.

BEKLENTİ 50 BAZ PUAN, FİYATLAMA 75 BAZ PUANDI

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi faiz aralığının 50 baz puan artışla yüzde 1,25-1,50 bandına çıkarılması yönündeydi.

Ankete katılan 98 ekonomistin 33’ü 75, 65’i 50 baz puan faiz artışı bekliyordu.

75 baz puan artış bekleyen kurumlar arasında Goldman Sachs, Barclays, JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank da yer alıyordu.