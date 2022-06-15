İsrail: 3 ülkeyle daha ilişkileri normalleştirme temaslarımız sürüyor

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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, gazetecilerle bir araya geldi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan habere göre Lapid, "İsrail'in diplomatik ilişkisi olmayan 3 ülkenin dışişleri bakanlarıyla temas halindeyim" dedi.

Lapid, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Abdullah bin Zayid'in yakında İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiğini belirtti. İsrailli Bakan, söz konusu ziyaretlerin 1 veya 2 ay içinde gerçekleşeceğini dile getirdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Burita'nın ziyareti sırasında Fas'ın Tel Aviv Büyükelçiliğinin açılacağını aktardı.

Lapid ayrıca Suudi Arabistan ve Endonezya'nın, İsrail'in ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediği iki ülke olduğunu dile getirdi.

'BIDEN'IN ZİYARETİYLE İSRAİL-SUUDİ İLİŞKİLERİ ARASINDA BAĞLANTI VAR'

ABD Başkanı Joe Biden'ın 13-16 Temmuz'da Suudi Arabistan, İsrail ve Filistin'e yapacağı ziyarete de değinen Lapid, Biden'ın İsrail'den sonra doğrudan Suudi Arabistan'a gidecek olmasının "Biden'ın ziyaretiyle İsrail'in Suudi Arabistan ilişkileri arasında bir bağlantı olduğunu gösterdiğini" söyledi.

'İRAN'I KUŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Jerusalem Post'un haberine göre aynı toplantıda Lapid, "İran'ı güvenlik ve siyaset açısından kuşatmaya çalıştıklarını çünkü İran'ın sadece İsrail için değil tüm bölge için tehdit oluşturduğunu" söyledi.

Lapid, "İran'ın nükleer programı sadece İsrail'e değil, tüm dünyaya bir tehdit" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Avrupa Birliği'nin (AB) Filistinlilere koşulsuz yardımını yeniden başlatmasını da eleştirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün, 2021'de askıya alınan Filistin'e yönelik mali yardımların yeniden yapılacağını duyurmuştu.