Politika

Sadr: Kararımızdan geri adım atmayacağız

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, siyasi süreçten çekilmeyle ilgili aldıkları karardan geri adım atmayacaklarını dile getirdi.
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Irak Sadr Hareketi Mukteda es-Sadr İstifa Parlamenterler

ERBİL (K24)

Mukteda es-Sadr, hareketine mensup parlamenterlerle bir araya geldi.

Buradaki konuşmada aldıkları istifa kararından söz eden Sadr, geri adım atmayacaklarını söyledi.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, el yazısıyla kaleme aldığı yazıda hareketine mensup parlamenterlerin istifa dilekçesini Parlamento Başkanlığına sunmalarını talep etmişti.

Sadr yazısında “Sadr Grubu Başkanı Hasan Azari kardeşlerimizin istifa mektuplarını Parlamento Başkanlığına sunmalı” demişti.

Sadr ayrıca Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Siyade (Egemenlik) İttifakı ile kurdukları Ulusal Kurtuluş Koalisyonu'na teşekkür etmişti.

Sadr “Bu adım, Irak'ın özgürlüğü, egemenliği, güvenliği, birliği, istikrarı, ulusun ve halkın iyiliği için bir fedakarlıktır” ifadelerini kullanmıştı.

Parlamenterlerin istifalarının Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi tarafından onaylanmasının ardından bir yazılı açıklama daha yapan Sadr, hareketine bağlı tüm özel kurum ve kuruluşları kapattığını duyurmuştu.

Öte yandan Sadr’ın başbakan adayı Muhammed Cafer es-Sadr da adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Irak’ta siyasi koalisyonlar, seçimlerin üzerinden yaklaşık 8 ay geçmesine rağmen halen yeni bir hükümeti kuramadı.

Sadr Hareketi 75 sandalye ile seçimlerden birinci parti olarak çıkarken (Şii) Koordinasyon Çerçevesi Koalisyonu çatısı altında birleşen güçler, seçim sonuçlarını reddetti ve Yeşil Bölge'nin iki kapısının iki ayı aşkın bir süre boyunca kapalı kaldığı gösteriler başlattı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Sadr Hareketi ve Siyade (Egemenlik) İttifakı tarafından “Ulusal Kurtuluş Koalisyonu” kurulmuştu.

Koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı KDP’nin aday gösterdiği Reber Ahmed, Başbakan adayı ise Muhammed Cafer Sadr olmuştu.

 

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