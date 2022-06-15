Politika

Doski: PKK’nin Şengal’deki varlığı halk için bir yük

Siyasi gözlemci Halid Ahmed Doski, PKK’nin Şengal’deki varlığının bölge halkı için bir yük ve sorun olduğunu ifade etti.
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kürdistan PKK Kürdistan halkı Halid Ahmed Doski Şengal

ERBİL (K24)

K24 yayınına katılan siyasi gözlemci Halid Ahmed Doski, “PKK’nin Şengal ile Kürdistan Bölgesi’ndeki varlığı, bölgede yaşayan halk için büyük bir yük ve sorun oluşturmaktadır” dedi.

Doski, “Gördüğüm kadarıyla bu politika sadece belli bir siyasi ajandayı kapsıyor. Bu, ulusal siyaset veya strateji değildir. Bu siyaset ve strateji PKK’nin kendisine de hizmet etmiyor” şeklinde konuştu.

Söz konusu politikanın tüm Kürdistan halkının başına bela olduğunu ifade eden Doski, “PKK, Kürdistan’ın hiçbir parçasında Kürt davasını teşvik edecek siyaset gütmüyor” dedi.

PKK ile Türkiye arasında 40 yıldır devam eden bir savaş olduğunu anımsatan Doski, “Bugün dünyanın durumu değişti. Daha farklı yöntemlerle siyasi faaliyet yürütme olanakları var” ifadelerini kullandı.

PKK’nin bugüne kadar bu deneyimi kavrayamadığını da söyleyen Doski, Türkiye’nin PKK varlığını ya da PKK’nin elindeki silahları bahane ederek bundan daha fazla yararlandığını kaydetti.

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