Türkiye’nin Şengal’deki bombardımanında 6 PKK’li yaralandı

ŞENGAL (K24)

Türkiye’ye ait SİHA’ların Şengal’in Sinun nahiyesinde akşam saatlerinde gerçekleştirdiği bombardımanın ardından 6 PKK mensubunun yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

K24’e konuşan Sinun Hastanesi Müdürü Dr. Haydar Benav, bombardımanın ardından 6 PKK mensubunun yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ve 3’ünün yarasının ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan Sinun’dan bir polis yetkilisinin K24’e verdiği bilgiye göre, Rojava ve Kuzey Kürdistan’dan Şengal’e gelip, görevleri, halkı PKK saflarına katmak olan 4 Halk Meclisi üyesi de bombardımanda yaralandı.

Kürdistan Anti Terör’den yapılan açıklamada da, Türkiye’ye ait SİHA’ların akşam saatlerinde Sinun’da gerçekleştirdiği bombardımanda yaralananların olduğunu ve maddi zararın yaşandığını bildirdi.

Bombardımanın ardından Şengal halkı PKK üssünün önünde toplanarak, söz konusu güçlerin halkın yaşam alanlarının dışına çıkmasını talep etti.

Protestoda, Şengalliler ile YBŞ mensupları arasında gerilim yaşandı.