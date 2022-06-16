Uluslararası Koalisyon: Suriye’de üst düzey DAİŞ’li yakalandı

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Uluslararası Koalisyon Güçleri, 16 Haziran'da Suriye'deki bir operasyon sırasında üst düzey bir DAİŞ liderini yakaladı.

Yakalanan kişinin, DAİŞ’in deneyimli bir bomba yapımcısı, terör örgütünün Suriye'deki üst düzey elebaşlarından ve yöneticilerinden biri olduğu değerlendirildi.

KİMLİK BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

Operasyonun Suriye’nin tam olarak hangi bölgesinde ve nasıl icra edildiğine yönelik bilgi verilmedi.

Operasyonda ele geçirilen DAİŞ’linin kimliğine dair detaylar da açıklamada yer almadı.

"KOALİSYON GÜÇLERİ, SAKLANDIKLARI HER YERDE DAİŞ KALINTILARINI AVLAMAYA DEVAM EDECEK"

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Operasyon sırasında herhangi bir sivil zarar görmedi ve Koalisyon hava araçlarına veya araçlarına herhangi bir zarar gelmedi. Koalisyon güçleri, kalıcı yenilgilerini sağlamak için saklandıkları her yerde DAİŞ kalıntılarını avlamaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

FRANSA: DAİŞ’İN ÜST DÜZEY İSMİNİ YAKALADIK

Dün Fransa Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, haftalardır süren bir operasyon kapsamında Fransız kuvvetleri 11 Haziran'ı 12 Haziran'a bağlayan gece DAİŞ’in Sahraaltı Afrika'daki üst düzey yöneticilerinden Oumeya Ould Albakaye'yi Mali-Nijer sınırı yakınlarında yakalanmıştı.

Albakaye'nin, Gao'dakiler dahil Mali'deki çeşitli askeri yerleşkelere birçok saldırı düzenleyen ve doğaçlama patlayıcı cihazlar kuran ağları yönettiği bilgisi paylaşılmıştı.

Mali dışına konuşlandırılmak üzere Barkhane güçlerinin geçtiği yolları hedef aldığı belirtilen Albakaye'nin, Mali ve Burkina Faso halklarına karşı çok sayıda zulüm ve misilleme eylemlerinde bulunduğu bilgisi verilmişti.