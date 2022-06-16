İngiltere’den AİHM mesajı: Ayrılabiliriz

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü gazetecilere verdiği demeçte, AİHM'nin salı akşamı transfer uçuşunu durdurma emrine atıfta bulunarak, ayrılık planının reddedilmeyeceğini söyledi.

Sözcü, Londra'nın mahkemeden çıkmayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda, "Bu aşamada herhangi bir karar vermedik" dedi.

İNGİLTERE’NİN TEPKİ ÇEKEN PLANI VE AİHM KARARI

İngiltere'de yasa dışı olarak bulunan göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya göndermek için 14 Nisan'da iki ülke arasında Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya insan hakları kuruluşları tepki göstermişti.

13 Haziran'da Temyiz Mahkemesi yargıçları, göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçuşun yapılabileceğine hükmetmişti. Bireysel başvuruları da reddedilen sığınmacıların avukatları, uçağın kalkmasına kısa bir süre kala AİHM'ye başvuru yapmıştı.

AİHM de dün uçağın hareketine dakikalar kala aldığı kararla uçuşu durdurmuştu.