Ekonomi

Motorine yeni zam: 29 TL’yi geçti

Türkiye’de motorine dün gece 1 lira 27 kuruş zam geldi.
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türkiye motorin zam

HABER MERKEZİ

Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 29,17 liraya yükselirken yılbaşından bu yana yapılan zam oranı yüzde 154 oldu.

Motorin fiyatları gece yarısı 1 lira 27 kuruş zamlanırken, artış pompa fiyatlarına yansıdı.

Zam sonrasında İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,17 liraya yükseldi, Ankara’da 29,19 lira, İzmir’de ise 29,20 liraya ulaştı.

İstanbul’da motorinin litre fiyatı bir yıl önce 7,20 TL, yılbaşında 11,43 TL'ydi. Bu geceki artışla birlikte motorinde zam oranı yıllık yüzde 304, yılbaşından bu yana yüzde 154 oldu.

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