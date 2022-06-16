Fed’in faiz artışı kararının ardından dolar/TL’de son durum

HABER MERKEZİ

TL karşısında dolar güne 17.26 seviyelerinde, euro ise 18.08 seviyelerinde başladı.

Dün Amerika Merkez Bankası Fed, 75 puanla 28 yılın en sert faiz artışını gerçekleştirdi.

Dün 17.28 bandında hareket eden dolar kuru bugün 17.29 seviyelerinde hareket ediyor.

Euro ise 18.01'de yer alıyor.

Altın, Fed'in beklentiler dahilinde yaptığı güçlü faiz artırımının ardından doların gerilemesine paralel olarak aşağı yönde hareket ediyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.016 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın bin 661 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 625 liradan satılıyor.