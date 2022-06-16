Kuzey Kore: Yeni bir bulaşıcı hastalık yayılıyor

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Kore Merkezi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kim, ülkenin güneydoğusundaki Haeju kentinde akut bağırsak enfeksiyonu teşhisi konulanlar için ailesine ait özel ilaç stoklarını sundu.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Rodong Sinmun'un baş sayfasında da Kim ve eşi Ri jol Ju'nun bağışladıkları ilaçları incelediği fotoğraflar yayınlandı.

Haberlerde 26 milyonluk Kuzey Kore'de 4,5 milyondan fazla kişinin tanımlanamayan ateşli hastalığa yakalandığı ve yalnızca 73 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Tifo, dizanteri ve kolera gibi bağırsak enfeksiyonları hastaların dışkılarıyla temas eden su ve gıdalara bulaşan mikroplar vasıtasıyla bulaşıyor.

Su arıtma tesisleri yetersiz olan ve 1990'lardan bu yana sağlık sisteminin altyapısının çöktüğü ülkede bu tür hastalıkların sık yaşandığına dikkat çekiliyor.

KİM'İN SİYASİ OYUNU MU?

Şimdiki akut bağırsak enfeskiyonu salgınının ne derece ciddi olduğu bilinmiyor, ancak Kuzey Kore'yi takip eden uzmanlar Covid-19 pandemisinin yol açtığı zorlukları göğüsleyebilmek için daha büyük bir kamu desteğine ihtiyaç duyan Kim'in halkın sıkıntılarıyla ilgilenen bir lider imajı çizmeye çalıştığı değerlendirmesinde bulunuyor.

Kuzey Kore'nin geçen ay yüksek ateşle belirti gösteren hasta sayısının arttığını duyurmasının ardından Kuzey'deki sağlık sorunlarını takip eden Güney Kore'nin casus ajansı ateşli hastaların büyük çoğunluğunun kızamık, tifo ve boğmacaya yakalandığını belirtti.

Ajans başkanı Ahn Kyung-su, "Kuzey Kore'de kızamık ya da tifo salgınları yaşanıyor. Bence orada bir salgın hastalık olduğu doğru ancak Kim'in bunu halkına ilgi gösterdiğini vurgulmak için bir fırsat olarak kullanıyor" diye konuştu ve "Bu tıbbi olmaktan öte siyasi bir mesaj" yorumunu yaptı.

Birçok yabancı uzman ülkede Covid-19'dan dolayı yaşanan ölüm oranının Kim'in iç siyasi imajının zedelenmesini önlemek amacıyla düşük tutulduğu görüşünde.

Kim geçtiğimiz ay düzenlenen parti konferansında Covid-19 salgınının "ciddi kriz" evresini tamamladığını ileri sürmüştü. Ancak uygulanan kısıtlamalar hala devam ediyor. Uzmanlar kısıtlamalar sebebiyle zaten darda olan ekonominin daha da zora girebileceği endişesini dile getiriyor.

Covid-19 salgının başlangıcından itibaren ülkede hastalığın bulunmadığını iddia eden Kuzey Kore'de virüs kaynaklı ilk ölümler mayıs ayında açıklanmıştı. (Kaynak: Euronews)