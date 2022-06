Fransa, Almanya ve İtalya liderleri bugün Kiev’e gidiyor

HABER MERKEZİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret edecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le Kiev'de bir araya gelecek olan liderlerin, Rusya'yla barış müzakerelerinin yeniden başlaması ve Ukrayna'ya daha fazla silah desteği gibi talepleri görüşmesi bekleniyor.

Ayrıca ABD'li gazeteci Michael A. Horowitz, Kiev'e yola çıkan liderlerin fotoğrafını Twitter hesabından yayınladı.

#Breaking French President Macron, German Chancellor Scholz and Italian PM Draghi are on their way to #Ukraine pic.twitter.com/BeSPkDSsNn