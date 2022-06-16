Fransa, Almanya ve İtalya liderleri bugün Kiev’e gidiyor

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret edecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le Kiev'de bir araya gelecek olan liderlerin, Rusya'yla barış müzakerelerinin yeniden başlaması ve Ukrayna'ya daha fazla silah desteği gibi talepleri görüşmesi bekleniyor.

Ayrıca ABD'li gazeteci Michael A. Horowitz, Kiev'e yola çıkan liderlerin fotoğrafını Twitter hesabından yayınladı.

#Breaking French President Macron, German Chancellor Scholz and Italian PM Draghi are on their way to #Ukraine pic.twitter.com/BeSPkDSsNn — Michael A. Horowitz (@michaelh992) June 16, 2022

“SAVAŞIN BİTMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEYECEKLER”

Bu arada Zelenskiy'in danışmanı Oleksiy Arestovych, bu hafta Almanya'nın Bild gazetesine verdiği demeçte üç liderin Kiev yönetimine "Putin lehine bir barış anlaşmasını kabul etmesi için baskı yapmasından endişe ettiğini" söylemişti.

Arestovych, "Gıda ve ekonomik sorunlara neden olan savaşı bitirmemiz gerektiğini söyleyecekler" demişti.

İtalya Başbakanı Draghi ise Ukrayna kriziyle ilgili salı günü yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın kabul edilebilir gördüğü şartlarda barış görüşmelerinin yeniden başlaması gerektiğini" ifade etmişti.