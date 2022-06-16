Al-Monitor: PKK Kürdistan Bölgesi’nde siyasetçi ve gazetecileri tehdit ediyor

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Al-Monitor, PKK’nin Kürdistan Bölgesi’nde gazeteci ve milletvekillerini tehdit ettiğini belirterek, kısa bir süre önce Süleymaniye’de Kurdistan24 ekibine yönelik saldırısını hatırlattı.

ABD merkezli Al-Monitor’da yer alan dosya haberde, PKK’nin son dönemde Peşmerge’ye yönelik peş peşe saldırılarına değinilerek, 5 Haziran’da Şengal’de 1 Peşmerge’nin evinden kaçırıldığına yer verildi.

Shelly Kittleson imzalı dosya haberde, geçtiğimiz günlerde PKK tarafından Peşmerge mevzisine gerçekleştirilen saldırıya yer verilirken, PKK’nin sürekli olarak çocukları silah altına aldığı ve medyaya yönelik saldırılarının Kürdistan Bölgesi’nde endişe yarattığı kaydedildi.

Haberde, “PKK, medya çalışanlarına, milletvekillerine ve diğer kesimlere yönelik tehditler yoluyla da baskı yapıyor” denildi.

“18 Mayıs’ta Kürdistan Bölgesi’nin en büyük medya kuruluşlarından olan Kurdistan24 ekibi, Süleymaniye’de saldırıya uğradı” denilen haberde, Kurdistan24 Halkla İlişkiler Direktörü Şivan Şivani’nin, “PKK yandaşları medya kuruluşunun gazetecilerine fiziksel saldırıda bulunarak onları yumruklayıp tekmeledi. Yakınlardaki yerel polis PKK yandaşlarını durdurmak için havaya ateş açmak zorunda kaldı. Yine de saldırıya devam ettiler” ifadelerine yer verildi.

Dosya haberde, Kurdistan24’ün Rojava’daki ofisinin de Özerk Yönetim tarafından kapatıldığı bilgisine yer aldı.

“Kürt siyasetçiler ve PKK çizgisinde olmayan diğer kesimler, çoğu zaman dolaylı da olsa, PKK'den tehditler almaya devam ediyor” denilen haberde, Kürdistan Parlamentosu Üyesi Çiya Şerif’in açıklamalarına yer verildi.

PKK’lilerin kendisini öldürmek istediğini belirten Şerif, Kuzey Kürdistan ve Avrupa’dan gelen aramaların yanı sıra sosyal medyadan tehditler aldığını söyledi.

Şerif, "PKK'den korkmuyorum" diyerek babasının Peşmerge olduğunu ve babasının faaliyetleri nedeniyle Baas rejimi döneminde annesiyle birlikte cezaevinde kaldığını aktardı.

Dosyada ayrıca, “Kürdistan Bölgesi yönetimi, PKK ile Türkiye arasında arabuluculuk teklif ederek her zaman ‘yeni diyaloga, yeni barış süreçlerine’ açık olduğunu açıkladı. Ancak PKK'nin verdiği sözlerin hiçbirini tutmadığı ve iddialarına güvenilmeyeceği ima edildi” ifadelerine yer verildi.