MHP, Diyarbakır teşkilatını feshetti, il başkanlığını kapattı
DİYARBAKIR (K24)
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP’nin Diyarbakır il teşkilatını feshettiklerini ve il başkanlığını kapattıklarını sosyal medyadan duyurdu.
Yalçın, Twitter’dan paylaştığı mesajda şunları kaydetti:
“MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) June 16, 2022
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.