Politika

MHP, Diyarbakır teşkilatını feshetti, il başkanlığını kapattı

MHP, Diyarbakır il teşkilatını feshederek, il başkanlığını da kapattı.
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DİYARBAKIR (K24)

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP’nin Diyarbakır il teşkilatını feshettiklerini ve il başkanlığını kapattıklarını sosyal medyadan duyurdu.

Yalçın, Twitter’dan paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

“MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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