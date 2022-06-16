Rusya: Ukrayna’ya ait 204 uçak, 131 helikopter yok edildi

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Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus askeri birliklerinin Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna’daki hedefleri vurduklarını belirten Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 2 kontrol merkezi, Kharkiv bölgesinde Pyatihatki yerleşim birimi yakınlarında elektronik savaş istasyonu, Toçka-U balistik füze fırlatıcısı ve Kharkiv bölgesinde Barvenkovo yerleşim birimi yakınlarında ‘Uragan’ çok namlulu roketatarın yok edildiğini ifade etti.

Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birliklerinin 57 askeri bölgeyi ateş altına aldığını kaydederek, 3 komuta merkezi, Sumi bölgesinde Reçki yakınlarında Buk-M1 hava savunma sistemi ve Kharkiv civarında zırhlı araç onarımı yapan bir noktanın vurulduğunu dile getirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı şu bilgileri paylaştı:

“-Hava saldırıları sonucunda 280’den fazla Ukraynalı milliyetçi güç etkisiz hale getirildi; Kharkiv bölgesinde Mazanovki yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna hava kuvvetlerine ait bir adet Su-25 savaş uçağı düşürüldü.

-Kharkiv ve Luhansk bölgelerinde farklı yerlerde 7 Ukrayna insansız hava aracı vuruldu.

-Rus füze ve topçu birlikleri bir gün içinde Ukrayna’ya ait 195 askeri bölge, 34 kontrol merkezi ve 42 topçu birliğini ateş altına aldı. Bu saldırılar sonucunda 200’den fazla Ukraynalı milliyetçi güç etkisiz hale getirildi.

- Ukrayna’ya ait bugüne kadar 204 uçak, 131 helikopter, 1218 insansız hava aracı, 340 hava savunma füze sistemi, 3 bin 569 tank ve zırhlı araç, 526 çok namlulu roketatar, 1968 obüs ve havan topu, 3 bin 647 özel askeri araç yok edildi."