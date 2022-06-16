Arınç: ‘Kral çıplak’ demenin zamanıdır

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Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. 'Kral çıplak' demenin zamanıdır. Allah cesur olana izzet verir” dedi.

Türk Demokrasi Vakfı’nın Ankara’da düzenlediği programa katılan AK Parti’nin kurucu isimlerinden Bülent Arınç burada yaptığı konuşmada, “Altılı masa ve onların temsil ettikleri ittifak her biri benim katımda saygındır. Düşüncelerine saygılıyım. Onlar gibi düşünmüyor olabilirim ama ayrıca bu fikirlerimi ayrıca bir masada konuşma imkanımız olur” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı programa, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi yöneticileri de katıldı.

Arınç, "Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler. Havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsederler. O sırada da ufak tefek bir şeyler konuşurlar. Majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. 'Kral çıplak' demenin zamanıdır. Allah cesur olana izzet verir" dedi.

Arınç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben burada bulunmam Türk Demokrasi Vakfı'nın kuruluş yıl dönümü kutlamaya iştiraktır. Altılı masa ve onların temsil ettikleri ittifak her biri benim katımda saygındır. Düşüncelerine saygılıyım. Onlar gibi düşünmüyor olabilirim ama ayrıca bu fikirlerimi ayrıca bir masada konuşma imkanımız olur. Burada onların hazır bulunması bir mazhariyettir. Hazır bulunmayanlar açısından da sadece üzülüyorum. Gittikleri yolun yol olmadığını söylüyorum."