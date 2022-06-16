Politika

Başkan Barzani ABD’nin yeni Bağdat Büyükelçisi’ni kabul etti

Başkan Barzani, ABD’nin yeni Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski ile bir araya geldi.
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kürdistan Mesud Barzani Alina L Romanowski

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, göreve yeni başlayan ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski’ye görevinde başarılar diledi.

Irak’ın siyasi durumu ve siyasi süreçteki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Başkan Barzani, Irak’taki siyasi krizin çözümüne dair görüşlerini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi’nin istikrarına vurgu yapan Büyükelçi Romanowski de ülkesinin Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle olan işbirliği ve desteğinin süreceğini, her alanda ikili ilişkilerin geliştirilmeye devam edeceğini belirtti.

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