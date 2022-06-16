Başkan Barzani ABD’nin yeni Bağdat Büyükelçisi’ni kabul etti

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, göreve yeni başlayan ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski’ye görevinde başarılar diledi.

Irak’ın siyasi durumu ve siyasi süreçteki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Başkan Barzani, Irak’taki siyasi krizin çözümüne dair görüşlerini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi’nin istikrarına vurgu yapan Büyükelçi Romanowski de ülkesinin Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle olan işbirliği ve desteğinin süreceğini, her alanda ikili ilişkilerin geliştirilmeye devam edeceğini belirtti.