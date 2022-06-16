Başbakan: Kürdistan halkının davası ve ulusal hakları var

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan halkının davası ve ulusal haklarının olduğunu söyleyerek, “Bağdat’la sorunlar sadece bütçe, petrol ve gaz sorunu değildir. Biz federal bir bölgeyiz ve Kürdistan Bölgesi’ne anayasaya göre muamelede bulunulmalı” dedi

Başbakan Mesrur Barzani, ABD’nin yeni Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski ile bir araya geldi.

ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin konuşulduğu görüşmede, Washington’ın Erbil’e desteğinin devam etmesine vurgu yapıldı.

ABD’nin Erbil Başkonsolosu Robert Palladino’nun da hazır bulunduğu görüşmede, Başbakan Mesrur Barzani, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski’yi yeni görevinden dolayı tebrik ederek, ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerinin ilerlemesi doğrultusunda görevinde başarılar diledi.

Hükümetin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi doğrultusundaki reform adımlarından söz eden Başbakan, bunun Kürdistan Bölgesi’nin ekonomik alt yapısının güçlenmesi ve Kürdistan halkının kalkınması için önemli olduğunu vurguladı.

Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilere değinen Başbakan, “Kürdistan halkı bir davaya, ulusal ve anayasal haklara sahiptir. Bağdat’la sorunlar sadece bütçe, petrol ve gaz sorunu değildir. Biz federal bir bölgeyiz ve Kürdistan Bölgesi’ne anayasaya göre muamelede bulunulmalı” dedi.

Büyükelçi Alina L. Romanowski ise, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’ne önemli bir ortağı olarak destek vermeye devam edeceğini bildirerek, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin ABD için önemli olduğunu ifade etti.

Romanowski, Irak hükümetinin halkın taleplerine cevap verebilecek düzeyde kurulmasının önemine değinerek, kurulacak hükümetin, tüm bileşenlere hizmet etmesi ve uluslararası toplumla da iyi ilişkilere sahip olması gerektiğini kaydetti.