Scholz, Draghi ve Macron Kiev'de: ‘Ukrayna direnmeli ve kazanmalı’

HABER MERKEZİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile özel bir trenle giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkentin Rus saldırısı sırasında hasar gören Irpin banliyösünü gezdi.

Diplomatik ilişkilerin savaştan sonra yeniden kurulabilmesi için Rusya'nın "küçük düşürülmemesi" gerektiği yönündeki açıklaması hatırlatılan Fransa Cumhurbaşkanı, "Rus ordusuna karşı Ukrayna direnmeli ve kazanmalıdır. Fransa ilk günden bu yana Ukrayna'nın yanındadır (...) hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde Ukraynalıların yanındayız" dedi.

Almanya'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmaması nedeniyle eleştirilen Almanya Başbakanı Olaf Scholz şimdilik resmi bir açıklama yapmadı.

Kiev'e varışında Bild gazetesine verdiği mülakatta ziyaretin "dayanışmamızı göstermek" ve "organize ettiğimiz mali, insani ve aynı zamanda silah yardımının Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesi için gerekli olduğu sürece devam edeceğinden emin olmak" olduğunu söyledi.

Macron, Olaf Scholz ve Mario Draghi'nin ziyareti, "Avrupa ailesine" katılmak isteyen Ukrayna hükümetine verilen desteği sembolize ediyor.

AB'nin 'lokomotif' ülke liderleri, AB'ye üyelik süreci ve Rus işgaline karşı Batı'dan silah sevkiyatının hızlandırılmasını isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile başkent Kiev'de görüşecek

RUSYA’DAN TEPKİ

Fransız, Alman ve İtalyan liderlerin Ukrayna ziyaretleri hakkında açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskjov, "Bu üç ülkenin liderlerinin sadece Ukrayna'yı desteklemeye odaklanmayacaklarını ve Ukrayna'yı silahlarla doldurmaya devam etmeyi planlamayacaklarını ummak istiyoruz. Bu tamamen beyhude bir çabadır ve bu ülkeye daha fazla zarar verecektir" dedi.