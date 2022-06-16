Spor

La Liga, Manchester City ve PSG’yi UEFA’ya şikayet etti

La Liga Başkanı Javier Tebas, Manchester City ve Paris Saint Germain’in (PSG) Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle UEFA'ya şikayet edildiğini açıkladı.
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avrupa La Liga Manchester City PSG şikayet UEFA

HABER MERKEZİ

La Liga'dan yapılan açıklamada Manchester City ve PSG’nin UEFA'ya şikayet edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"La Liga bu hafta, UEFA'ya Manchester City ve PSG’nin mevcut Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle şikayette bulundu. İki takımın yapmış olduğu harcamalar, futbolun ekosisteminin sürdürülebilirliğine zarar verdiği gibi tüm Avrupa kulüplerini ve liglerini olumsuz etkileyerek yapay bir pazarın oluşmasına yol açıyor."

PSG’nin Kylian Mbappe ile sözleşme yenilemesinin ardından Javier Tebas, mali kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Mbappe'nin Fransız ekibinde kalacağının resmiyet kazanmasının ardından Tebas, "PSG’nin Kylian Mbappe’nin sözleşmesini uzatmak için ödeyeceği uçuk bedeller futbola hakaret niteliğindedir. PSG Başkanı Nasır el-Halifi Süper Lig oluşumu kadar tehlikeli bir isim" eleştirisinde bulunmuştu.

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