İsviçre'de doğan yabancılara vatandaşlık hakkı tanınması teklifi reddedildi

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Birlikte Sol Partisi'nden milletvekili Stefania Prezioso tarafından sunulan teklif sol partilerden oybirliğiyle destek topladı, ancak sağ kanattaki milletvekilleri vatandaşlık hakkı için geleneğin korunması gerektiğini belirterek karşı yana oy kullandı.

Mart 2021'de sunulan yasa tasarısı yabancı ailelerin İsviçre'de doğan çocuklarına İsviçre vatandaşlığını doğrudan kazanma hakkı tanınmasını öngörüyordu.

Ancak Ulusal Konsey bugünkü oylamada yabancı ebeveynlerden doğan çocukların 18 yaşına geldiğinde İsviçre vatandaşı olmasını öngören tasarıyı reddetti.

0-19 yaş arası yabancılar İsviçre toplumunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.

Değişiklikleri savunan Yeşiller milletvekili Delphine Broggini Klopfenstein "İsviçre'de doğan bir çocuk bölgenin aksanıyla dili konuşuyorsa ve aynı okullara gitmişse büyüdüğü ülkenin vatandaşlığından yararlanabilmeli, sağduyu budur" sözleriyle tasarıyı savundu.

Teklife karşı çıkan sağcı Halkın Partisi (SVP) milletvekili Jean-Luc Addor ise "uyum olmadan vatandaşlık olmaz" diyerek İsviçre'de doğmuş ve büyümüş olmanın uyum için yeterli olduğunu garanti etmediğini vurguladı.

İsviçre'de, ABD ve Kanada gibi toprak esasına dayalı olarak doğumla vatandaşlık kazanılmıyor, ancak sonradan belirli koşulları yerine getirdikten sonra başvuru yapılarak kazanılabiliyor.

İsviçre'de yabancıların vatandaşlık hakkıyla ilgili değişiklik önerileri 1983, 1994 ve 2003 yıllarında da gündeme gelmiş ve reddedilmişti.