Politika

Kerkük’te DAİŞ’e hava operasyonu

Irak Hava Kuvvetlerine bağlı F-16 savaş uçaklarının, Kerkük’te terör örgütü DAİŞ’e ait sığınakları bombalaması sonucu 3 örgüt mensubunun öldürüldüğü bildirildi.
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kürdistan DAİŞ Kerkük Hava operasyonu

ERBİL (K24)

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde saldırılarını artıran terör örgütü DAİŞ’e yönelik Kerkük’te hava operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Kerkük'e bağlı Sergaran beldesi yakınlarında düzenlenen operasyonda 3 DAİŞ mensubunun öldürüldüğü belirtilen açıklamada, Mahmur Dağı yakınındaki operasyonda da 1 DAİŞ’linin öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, operasyonlarda örgüte ait çok sayıda sığınağın imha edildiği, çok sayıda otomatik silah, gece görüşlü 4 dürbün, saldırılarda kullanılmaya hazır patlayıcı maddeler, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Diyala kenti kırsalında sahte kontrol noktası kuran DAİŞ mensuplarına yönelik operasyonda 4 kişinin yakalandığı, ele geçirilen örgüt mensupları hakkında daha önce tutuklama kararı olduğu bildirildi.

DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DAİŞ’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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