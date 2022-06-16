Politika

Peşmerge’ye ‘Sosyal medya ağlarını kullanmayın’ uyarısı

Peşmerge Bakanlığı, Peşmergelerden görev başındayken sosyal medya ağlarını kullanmamalarını istedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Peşmerge Bakanlığı sosyal medya uyarı

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Peşmergelerin askeri konulara yoğunlaşması istendi.

Açıklamada askeri gelişim önündeki engellere dikkat çekilen açıklamada, Peşmergelerin görev başındayken sosyal medya ağlarını kullanmamamaları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada Peşmergelerin sosyal medya ağlarında hesap açmamaları gerektiği belirtilirken, Peşmerge Bakanlığı’nın aldığı önlemlere ve belirlediği kurallara uyulmasının önemine vurgu yapıldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv