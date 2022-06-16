Peşmerge’ye ‘Sosyal medya ağlarını kullanmayın’ uyarısı
ERBİL (K24)
Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Peşmergelerin askeri konulara yoğunlaşması istendi.
Açıklamada askeri gelişim önündeki engellere dikkat çekilen açıklamada, Peşmergelerin görev başındayken sosyal medya ağlarını kullanmamamaları uyarısında bulunuldu.
Açıklamada Peşmergelerin sosyal medya ağlarında hesap açmamaları gerektiği belirtilirken, Peşmerge Bakanlığı’nın aldığı önlemlere ve belirlediği kurallara uyulmasının önemine vurgu yapıldı.