DBP'li Salihe Akdeniz'in fezlekesi TBMM'de
HABER MERKEZİ
Polise tokat attığı iddiasıyla DBP Diyarbakır milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, fezlekeyi Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 12 Haziran'da Kadıköy'deki gösteride polis memuruna yumruk attığı belirtilen Aydeniz hakkındaki fezleke hazırlanmıştı.
Aydeniz, "polise mukavemet", "kamu görevlisine hakaret", "yaralama", "izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak" ile suçlandı.