Politika

Hologram Zelenskiy: İmparatorluğu yeneceğiz

Ukrayna lideri Zelenskiy, Paris ticaret fuarına hologramla gönderdiği mesajda Rusya'yı Star Wars'ta düşmana benzeterek, “İmparatorluğu yeneceğiz” dedi.
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Zelenskiy, Paris ticaret fuarına hologramla katıldı
Zelenskiy, Paris ticaret fuarına hologramla katıldı
dünya Ukrayna Volodimir Zelenskiy Rusya savaş

HABER MERKEZİ

Paris'teki bir konferansa büyük teknoloji firmalarından yardım istemek için hologram olarak katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Star Wars'a atıfta bulundu.

Zelenskiy, VivaTech ticaret fuarında yüzlerce kişiye, teknoloji firmalarına Ukrayna'yı tamamen dijital bir demokrasi olarak yeniden inşa etmek için eşsiz bir şans sunduğunu söyledi.

Zelenskiy, "Hükümet liderlerine hitap etmek için bir hologram kullanması alışılmadık bir durum ama Star Wars'un uygulamaya koyduğumuz tek yönü bu değil" dedi.

Rus kuvvetlerini Star Wars'ta düşmana benzeterek, “İmparatorluğu da yeneceğiz” dedi.

Hükümetin önümüzdeki haftalarda İsviçre'deki bir konferansta dijital bir hükümet oluşturacak bir planın ayrıntılarını ortaya koyacağını söyledi.

 

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