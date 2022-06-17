Politika

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Tertemiz değiliz

Lavrov, “Rusya tertemiz değil. Rusya neyse o. Kim olduğumuzu göstermekten utanmıyoruz” dedi.
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
dünya Rusya Ukrayna Sergey Lavrov BBC

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BBC Rusya Editörü Steve Rosenberg'in sorularını yanıtladı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmediğini belirten Lavrov, “Özel bir askeri operasyon başlattık çünkü Batı'ya Ukrayna'yı NATO'ya katmanın bir suç olduğunu anlatabilmemizin başka bir yolu yoktu” şeklinde konuştu.

Ukrayna-Rusya savaşında çok sayıda sivilin öldürülmesiyle ilgili soruya yanıt veren Lavrov, şunları ifade etti:

"Bu çok üzücü, ama uluslararası diplomatlar, buna Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri, BM Sözcüsü ve diğer BM yetkilileri de dahil, Batı'nın baskısı altında. Genellikle Batı tarafından üretilen yalan haberleri büyüterek yaymak için kullanılıyorlar.”

Sergey Lavrov, “Rusya tertemiz değil. Rusya neyse o. Ve kim olduğumuzu göstermekten utanmıyoruz” ifadelerini kullandı.

İngiltere ile Rusya arasındaki ilişkilerin bozulduğu sorusunu da yanıtlayan Lavrov, “Artık manevra yapacak bile alan kalmadığını düşünüyorum. Boris Johson ve (İngiltere Dışişleri Bakanı Liz) Truss açık açık ‘Rusya'yı yenmeliyiz, Rusya'ya diz çöktürmeliyiz’ diyor. Hadi bakalım, yapın o zaman!" dedi.

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Lavrov, BBC Rusya Editörü Steve Rosenberg'in sorularını yanıtladı
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