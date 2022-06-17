Biden: Avrupa'nın kaosa sürüklenmesinden korktum

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Associated Press’e (AP) konuşan ABD Başkanı Joe Biden, "O zaman da açıkça söyledim, Ukrayna'ya yardım etmemek ve NATO'yu Ukrayna'ya yardım için organize etmemek maliyetli olurdu" ifadelerini kullandı.

Biden, Rusya'nın hareketleri karşısında bir şey yapmamanın çok daha kötü sonuçlara yol açacağını belirtti. Bu girişimleri yaparken benzin istasyonlarında fiyatların artacağını bildiğini, iç siyasette risk aldığını kabul eden Biden, "Ben ABD Başkanıyım. Bu benim siyaseten sağ kalmamla ilgili değil. Bu ülke için en iyi olanla ilgili. Şaka yapmıyorum. Sonra ne olur? Eğer NATO'nun en güçlü ülkesi, bizim bir araya getirdiğimiz örgütsel yapı, Rusya sınıra işgal etmek için 100 bin askerle ilerlerken, bütün bir halkın kültürünü silmeye çalışırken kalkıp gitseydi ne olurdu? O zaman ne olurdu? Sonra ne yapardık?" diye sordu

ABD Başkanı Biden, sonrasında Avrupa'nın kaosa düşmesinden korktuğunun altını çizdi.

Rusya'nın Belarus'ta olduğu gibi Polonya, Çekya ve NATO'nun bütün üyelerine nüfuz etmeye çalışacağına işaret eden Biden, "Bir örnek, biliyorsunuz Putin (Ukrayna'ya) NATO'ya girmesini istemediği için girdiğini belirtti. Ve bir nevi NATO'nun Finlandiyalılaştırılmasını istedi. Yerine Finlandiya NATO’laştırıldı” dedi.

"AMERİKALILARIN MORALİ ÇOK BOZUK"

AP muhabirinin, Amerikalıların gündelik hayatlarında bu tehlikelerin anlam ifade edip etmediği sorusuna ise Biden, "Hayır sanmıyorum. Ama bakın, gündelik hayatta birçok hane halkı öncelikle sofraya nasıl yemek koyacağını, çocuklarına nasıl bakacağını, eğitim masraflarını nasıl ödeyeceğini, temel şeyleri düşünüyor" yanıtını verdi.

Kamu hizmetiyle ilgilenen gençlere iki öneride bulunan Biden, öncelikle neleri kaybetmenin göze alınabileceğini bilemeyenlerin siyasete girmemesini tavsiye etti ve kamu hizmetinin Amerikan halkı için en iyi olan fikirlerin desteklenmesi olduğunu söyledi.

Ekonomik daralmanın kaçınılmaz olduğunu ancak ülkesinin enflasyonla mücadeledeki durumunun diğer uluslara göre çok daha güçlü bir konumda olduğunu belirten Biden, "Eğer (enflasyon) benim suçum olsaydı, neden dünyanın diğer büyük sanayileşmiş ülkelerinde de yüksek enflasyon var?" şeklinde konuştu.

Uluslararası ve ulusal psikoloji derneklerin işaret ettiği üzere insanların moralinin bozuk olduğunu belirten Biden, "Amerika'da ruh sağlığı için desteğe ihtiyaç duyan kişi sayısı fırladı çünkü insanlar her şeyin alt üst olduğunu gördü. Bel bağladıkları her şey alt üst oldu. Ama bu olanlar çoğunlukla Covid-19 krizinin bir sonucu" dedi.

Biden ABD'de Covid-19 yüzünden bir milyon kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayarak, ülkenin içinde bulunduğu psikolojik travmanın atlatılması için güven duyulması gerektiğini belirtti.