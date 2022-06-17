Kürdistan Anti Terör: Kelar’da PKK’lilerin otomobili hedef alındı

ERBİL K24)

K24 Germiyan muhabiri, Germiyan bölgesinin Kelar ilçesinde bir patlama meydana geldiğini bildirdi.

Muhabirimiz, Kelar'ın kuzeyinde meydana gelen patlamanın bir drone’un otomobili bombalamasından kaynaklandığını belirtti.

İlk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

KÜRDİSTAN ANTİ TERÖR: TÜRKİYE’YE AİT İHA PKK’LİLERİN OTOMOBİLİNİ HEDEF ALDI

Kürdistan Anti Terör, Kelar’da Türkiye’ye ait insansız hava aracının (İHA) PKK’lilerin içinde bulunduğu otomobili hedef aldığını açıkladı.

Kürdistan Anti Terör tarafından yapılan açıklamada, PKK’lilerin içinde bulunduğu otomobilin Türkiye’ye ait İHA tarafından bombalandığı belirtildi.

Açıklamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bilgisine yer verildi.