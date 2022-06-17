Politika

Kürdistan Anti Terör: Kelar’da PKK’lilerin otomobili hedef alındı

Kürdistan Anti Terör, Germiyan bölgesinin Kelar ilçesinde PKK mensuplarının içinde bulunduğu otomobilin Türkiye'ye ait İHA tarafından hedef alındığını açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Germiyan Kelar Patlama

ERBİL K24)

K24 Germiyan muhabiri, Germiyan bölgesinin Kelar ilçesinde bir patlama meydana geldiğini bildirdi.

Muhabirimiz, Kelar'ın kuzeyinde meydana gelen patlamanın bir drone’un otomobili bombalamasından kaynaklandığını belirtti.

İlk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

KÜRDİSTAN ANTİ TERÖR: TÜRKİYE’YE AİT İHA PKK’LİLERİN OTOMOBİLİNİ HEDEF ALDI

Kürdistan Anti Terör, Kelar’da Türkiye’ye ait insansız hava aracının (İHA) PKK’lilerin içinde bulunduğu otomobili hedef aldığını açıkladı.

Kürdistan Anti Terör tarafından yapılan açıklamada, PKK’lilerin içinde bulunduğu otomobilin Türkiye’ye ait İHA tarafından bombalandığı belirtildi.

Açıklamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bilgisine yer verildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv