Politika

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iadesi onaylandı

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın “casus suçlaması” ile ABD’ye iade edilmesini onayladı.
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Julian Assange
Julian Assange
dünya İngiltere ABD Julian Assange WikiLeaks İade

HABER MERKEZİ

Priti Patel, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzaladı.

Wikileaks iade kararını "basın özgürlüğü için acı bir gün" olarak tanımladı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ise yaptığı açıklamada, 2003 Suçluların İadesi Yasası'nın iadenin yapılmasına engel olacak başka herhangi bir zemin bulunmaması halinde bakanın iade emrini imzalaması gerektiğini söyledi.

Açıklamada, İngiliz mahkemelerinin ve yüksek mahkemenin kararları değerlendirilerek Jualian Assange'ın ABD'ye iade edilmesine karar verildiği ve Assange'ın 14 içinde karara itiraz hakkının saklı olduğu ifade edildi.

Assange'ın itiraz hakkını kullanarak hukuki savaşın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

ASSANGE'I DESTEKLEYENLER DAVANIN SİYASİ OLDUĞU GÖRÜŞÜNDE

Öte yandan Londra'da bulunan Westminster Sulh Ceza Mahkemesi nisan ayındaki son duruşmasında Assange'ın ABD'ye iadesine hükmetmiş, dosya, siyasi karar için İçişleri Bakanı Priti Patel’e gönderilmişti.

Assange'ın yeni evlendiği eşi Stella Moris mahkeme kararı sonrasında "Siyasi suçlar nedeniyle iadeleri yasaklayan ABD-İngiltere iade anlaşmasının dördüncü maddesini uygulayabilirler. Şu anda kendi anlaşmalarını ihlal ediyorlar. Bu siyasi bir dava. Sulh mahkemesinin kararıyla doğrudan siyasi alana geçti" ifadesini kullanmıştı.

Wikileaks aracılığıyla ABD'nin Irak ve Afganistan'da “suç teşkil ettiği” belirtilen eylemlerini de delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlayan Julian Assange ABD'de casuslukla suçlanıyor.

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