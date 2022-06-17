Motorin fiyatları ilk defa 30 TL'yi geçti

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Ankara'nın merkezindeki Shell bayilerinde dizel benzinin fiyatı bugün türüne göre 30,05 veya 30,10 TL oldu.

Diğer benzinliklerde de benzer fiyatlar var. Aynı akaryakıt dün aynı benzinliklerde türüne göre 27,97 veya 28,02 TL'ye satılıyordu.

Bu arada motorin fiyatları yılbaşında 12,76 TL seviyesindeydi. Son gelen zamla yılbaşından bu yana motorin yüzde 135 zamlanmış oldu.

Akaryakıttaki fiyat değişimlerini resmi olarak açıklayan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) ise mart ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) suç duyurusunda bulunması nedeniyle sosyal medya hesabından zam ve indirim açıklamalarını durdurmuştu.