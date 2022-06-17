Ekonomi

Motorin fiyatları ilk defa 30 TL'yi geçti

Motorin satış fiyatları bugün itibarıyla ilk defa 30 TL'yi geçti.
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türkiye Motorin Zam Benzin Akaryakıt

HABER MERKEZİ

Ankara'nın merkezindeki Shell bayilerinde dizel benzinin fiyatı bugün türüne göre 30,05 veya 30,10 TL oldu.

Diğer benzinliklerde de benzer fiyatlar var. Aynı akaryakıt dün aynı benzinliklerde türüne göre 27,97 veya 28,02 TL'ye satılıyordu.

Bu arada motorin fiyatları yılbaşında 12,76 TL seviyesindeydi. Son gelen zamla yılbaşından bu yana motorin yüzde 135 zamlanmış oldu.

Akaryakıttaki fiyat değişimlerini resmi olarak açıklayan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) ise mart ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) suç duyurusunda bulunması nedeniyle sosyal medya hesabından zam ve indirim açıklamalarını durdurmuştu.

 

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