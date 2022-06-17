Avrupa Komisyonu'ndan Ukrayna'ya 'aday ülke' statüsü

HABER MERKEZİ

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’ne üyelik yolunda Ukrayna'ya adaylık statüsü verilmesi yönündeki tavsiye kararı kabul etti.

Komisyon, aynı şekilde Moldova'ya da adaylık statüsü verileceği tavsiyesinde bulundu. Gürcistan'ın adaylık statüsü ise daha sonra yeniden değerlendirilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukraynalıların AB çıkarlarını savunmak için “canlarını feda etmeye hazır olduğunu” dile getirdi.

Leyen, Moldova'ya "önemli reformlar" gerçekleştirmesi koşuluyla AB adayı statüsü verilmesini tavsiye ettiğini söyledi.

AB’li yetkili, "Ülke (Moldova) liderlerinin ekonomik reformlar ve yolsuzlukla mücadele konusundaki kararlılıklarını sürdürmeleri koşuluyla, adaylık için gerekli şartları karşılayabilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz" dedi.

Kararın resmileşmesi için 23-24 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa Konseyi Zirvesi'nde liderler son sözü söyleyecek.

Komisyonun kararı AB'nin büyük üye devletlerinden Almanya, Fransa ve İtalya liderlerinin Kiev'i ziyaretinin sonrasında alındı. Liderler ziyarette Kiev'in adaylık başvurusunu destekledikleri yönünde açıkça mesaj verdi.

Komisyon'un aldığı karar, uzun yıllar alacak üyelik sürecinin ilk adımını oluşturuyor.

KREMLİN: YÜKSEK İLGİMİZİ GEREKTİRİYOR

Öte yandan konuyla ilgili Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu yüksek ilgimizi gerektiriyor. Çünkü Avrupa'da AB'nin askeri, savunma ve güvenlik alanlarının güçlendirilmesi konusunda tartışmaların yoğunlaştığını hepimiz biliyoruz. AB'de çeşitli dönüşümler yaşanıyor."

ZELENSKIY: UKRAYNA OLMADAN AVRUPA PROJESİ TAMAMLANAMAZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in ziyareti esnasında Avrupa projesinin Ukrayna olmadan kesinlikle tamamlanamayacağını söylemişti.

Von der Leyen'in liderliğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Yakın gelecekte, Ukrayna ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerimizin yeni bir düzeyde sizinle iletişim kuracağımıza inanıyorum" demişti.