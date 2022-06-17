Spor

2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak şehirler açıklandı

Futbolda 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirler bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya ABD Meksika Kanada FIFA Dünya Kupası

HABER MERKEZİ

FIFA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nın ev sahipliği için toplam 16 şehir belirlendi.

48 takımın mücadelede edeceği Dünya Kupası, ABD'nin Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle, Meksika'nın Guadalajara, Mexico City ve Monterrey, Kanada'nın ise Toronto ve Vancouver kentlerinde düzenlenecek.

Meksika'nın daha önce 1970 ve 1986, ABD'nin de 1994'te ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda bu heyecana Kanada ilk kez ortak olacak.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv