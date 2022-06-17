Irak’tan Türkiye’nin Şengal’deki bombardımanına kınama

ERBİL (K24)

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ninova vilayetinin Şengal ilçesinin Sinun nahiyesi sınırındaki hükümet üslerinin ve insanların evlerinin bombalanmasını en güçlü şekilde kınıyoruz” denildi.

Açıklamada “Bu saldırı, Irak ordu ve güvenlik güçlerinin hayatlarına yönelik açık bir tehdittir” ifadelerine yer verildi.

Saldırının Irak'ın egmenliğinin açıkça ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, tarafların birlikte bu tür saldırılara karşı tutum sergilemesi gerektiği ifade edildi.

Irak'ın güvenliğini ve halkının istikrarını hedef alan bir saldırı olduğu belirtilen açıklamada ve “Bununla yüzleşmek için vicdani bir tutuma ihtiyaç var” denildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam edildiği ifade edilen açıklamada, soruşturma sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Önceki gün Türkiye’ye ait SİHA’lar Şengal’in Sinun nahiyesinde bombardıman düzenlemişti.

Kürdistan Anti Terör’den yapılan açıklamada da, Türkiye’ye ait SİHA’ların akşam saatlerinde Sinun’da gerçekleştirdiği bombardımanda yaralananların olduğu ve maddi zararın yaşandığı belirtilmişti.

Bugün de Kürdistan Anti Terör, Germiyan bölgesinin Kelar ilçesinde PKK mensuplarının içinde bulunduğu otomobilin Türkiye'ye ait İHA tarafından hedef alındığını açıkladı.

Açıklamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bilgisine yer verildi.